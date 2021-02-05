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США

Четыре человека погибли при сходе лавины в штате Юта

05:55, 07 февраля 2021
Фото: Sergey Malkov/ Russian Look/Global Look Press

Четыре человека погибли в США в результате схода лавины в горах. Трагедия произошла в штате Юта. Об этом сообщает АВС со ссылкой на информацию местных правоохранителей

По имеющимся данным, люди катались на лыжах, когда произошёл сход лавины. Четверо погибли, ещё четверым лыжникам удалось спастись. Они получили незначительные травмы.

Ранее местные власти предупреждали об угрозе схода лавины в районе. В январе при схожих обстоятельствах погибли два человека недалеко от Солт-Лейк-Сити.

Ранее NEWS.ru писал, что после схода оползня в восточной части Папуа — Новой Гвинеи пять человек погибли, ещё трое числятся пропавшими без вести. По имеющимся данным, трагедия произошла близ города Булоло в провинции Моробе.

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