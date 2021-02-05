Четыре человека погибли при сходе лавины в штате Юта

Четыре человека погибли в США в результате схода лавины в горах. Трагедия произошла в штате Юта. Об этом сообщает АВС со ссылкой на информацию местных правоохранителей
По имеющимся
Ранее местные власти предупреждали об угрозе схода лавины в районе. В январе при схожих обстоятельствах погибли два человека недалеко от Солт-Лейк-Сити.
Ранее NEWS.ru писал, что после схода оползня в восточной части Папуа — Новой Гвинеи пять человек погибли, ещё трое числятся пропавшими без вести. По имеющимся данным, трагедия