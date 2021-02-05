Четыре человека погибли при сходе лавины в штате Юта

https://static.news.ru/photo/f22c4f14-1a27-11ea-91b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Malkov/ Russian Look/Global Look Press

Четыре человека погибли в США в результате схода лавины в горах. Трагедия произошла в штате Юта. Об этом сообщает АВС со ссылкой на информацию местных правоохранителей

По имеющимся данным , люди катались на лыжах, когда произошёл сход лавины. Четверо погибли, ещё четверым лыжникам удалось спастись. Они получили незначительные травмы.

Ранее местные власти предупреждали об угрозе схода лавины в районе. В январе при схожих обстоятельствах погибли два человека недалеко от Солт-Лейк-Сити.

Ранее NEWS.ru писал, что после схода оползня в восточной части Папуа — Новой Гвинеи пять человек погибли, ещё трое числятся пропавшими без вести. По имеющимся данным, трагедия произошла близ города Булоло в провинции Моробе.