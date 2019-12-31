Рейсы двух авиакомпаний «Аэрофлот» и S7, которые направлялись из Москвы в Пермь, совершили непредвиденную посадку в аэропорту Екатеринбурга.
Причиной стали погодные условия. Сообщается, что посадку могут осложнить метеоусловия в аэропорту прибытия,
Помимо этого в Кольцово также приземлился рейс ZF-5928 Гоа — Пермь.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Казани экстренно приземлился самолёт из-за проблем с двигателем. Airbus А321 авиакомпании Red Wings следовал из Екатеринбурга в Москву.
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