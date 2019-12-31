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ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в городе Новомосковске Тульской области. В результате инцидента пострадали 13 человек, включая одного ребёнка.

В общей сложности в автобусе, следовавшем в Новомосковск из столицы, находились 45 человек. По факту происшествия СКР начал процессуальную проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом...