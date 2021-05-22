Два лётчика катапультировались из Су-30СМ в Крыму

https://static.news.ru/photo/cf2d4c06-bb03-11eb-8667-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два лётчика катапультировались из находящегося в этот момент на земле истребителя Су-30СМ на военном аэродроме Саки (Республика Крым). Как рассказал ТАСС источник в силовых структурах, оба военнослужащих остались живы.

По данным собеседника агентства, инцидент произошёл 21 мая в 18:50 мск. Лётчики в этот момент готовились к вылету. Источник не указал, что вынудило их катапультироваться. Он уточнил, что техник истребителя получил ожоги.

В апреле Су-30СМ разбился во время проведения учебно-тренировочных полётов при заходе на посадку в учебном авиационном центре города Балхаш (Казахстан). Экипаж самолёта смог катапультироваться, лётчики остались живы. Один из пилотов получил перелом позвонка и был госпитализирован.

В Минобороны Казахстана сообщили, что лётчики приняли решение катапультироваться только после того, как возникла реальная угроза их жизни, а самолёт стал неуправляем. Они до последнего пытались сохранить машину и посадить её на аэродроме.