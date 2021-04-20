В Казахстане озвучили вероятную причину крушения Су-30СМ

Причиной крушения истребителя Су-30СМ 16 апреля в Карагандинской области Казахстана могли стать птицы.
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В ведомстве пояснили, что наибольшую опасность для авиации представляют крупные птицы. Если они попадают в силовую установку, то наносят максимальное повреждение двигателям вплоть до выхода их из строя. Чаще такие столкновения происходят при взлёте и посадке.
При попадании птицы двигатель отключается, а если это стая птиц, то, как правило, оба двигателя выходят из строя, — говорится в сообщении.
В пресс-службе также уточнили, что пилоты Су-30СМ приняли решение катапультироваться только после того, как нависла реальная угроза их жизни, а самолёт стал неуправляем. Кроме этого, лётчики убедились в отсутствии угрозы жизни людям, а также возможных разрушений гражданских объектов на земле. Они до последнего пытались сохранить самолёт и посадить его на аэродроме.
Как сообщалось, многофункциональный истребитель Су-30СМ разбился во время проведения учебно-тренировочных полётов при заходе на посадку в учебном авиационном центре города Балхаш. Экипаж самолёта смог катапультироваться, лётчики остались живы. Один из пилотов получил перелом позвонка и был госпитализирован.