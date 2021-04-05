Два грузовика провалились под лёд на Байкале

Грузовой автомобиль ЗИЛ-131 полностью провалился под лёд на озере Байкал, второй такой же грузовик провалился частично. При этом никто не погиб и не пострадал.
Оба автомобиля двигались из населённого пункта Листвянка в посёлок Большие Коты,
На акватории озера Байкал провалились под лёд два грузовых автомобиля ЗИЛ-131. Автомобили следовали из Листвянки в Большие Коты. Провал произошёл в 70 метрах от гостиницы «Маяк», — отмечается в сообщении.
РИА Новости
Это абсолютное игнорирование здравого смысла. Выезд на лёд Байкала в настоящее время категорически запрещён. Несмотря на это водители, разрушив ограждение, которое было сооружено администрацией посёлка Листвянка на месте выезда с берега на лёд, двинулись в сторону Больших Котов, — пояснил Шутов.
По его мнению, водителей ждёт административная ответственность, а рассматривать инцидент будет природоохранная прокуратура.
Ранее NEWS.ru сообщал, что прогулка по льду озера на снегоходе обернулась для группы из семи человек борьбой за выживание на Сахалине. Когда лёд треснул, они все оказались в воде. Среди пострадавших дети, сообщает управление МЧС России по региону. На место незамедлительно выдвинулись спасатели. Им удалось достать людей из воды и отвезти их в санаторий «Лесное озеро».