Два грузовика провалились под лёд на Байкале

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Машина, на которой Эдвард Бил устроил ДТП в центре Москвы, была снята с учёта 9 января этого года. К тому же, за ней числилось 800 штрафов за три месяца.

Об этом рассказал адвокат пострадавшей в аварии Марии Артёмовой Андрей Князев. Женщину буквально пришлось вырезать из смятого автомобиля, сейчас она находится в коме. Возможно, то, что машина блогера нигде и...