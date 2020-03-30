https://static.news.ru/photo/b808d892-7248-11ea-a9dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в столичную больницу №40 в Коммунарке поступило 28 человек, заражённых коронавирусной инфекцией нового типа. За указанный период времени семь пациентов были выписаны, а двое скончались. Об этом 30 марта на своей странице в социальной сети сообщил главный врач медицинского учреждения, специализирующегося на COVID-19, Денис Проценко.

Он отметил, что одному из скончавшихся пациентов было 80 лет, а другому 69. Первый больной провёл на аппарате искусственной вентиляции лёгких четверо суток. До этого его доставили в клинику с сердечной недостаточностью и пневмонией.

69-летний пациент провёл на аппарате трое суток. Он поступил в Коммунарку с пневмонией и сахарным диабетом.

Проценко отметил на странице в Facebook, что в настоящий момент в Коммунарке на лечении находятся 348 человек. У 175 из них диагностирована пневмония.

По информации на 30 марта, в мире коронавирусом заразились 723 тысячи человек, свыше 33 тысяч умерли, более 151 тысячи выздоровели.

В России 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больниц, 8 умерло. Из них на Москву приходится 1014 случая, 28 человек выписаны из больниц, 6 скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, врачи не могут спрогнозировать, когда пандемия коронавируса пойдёт на спад, из-за несоблюдения россиянами карантина. Эти объективные и вполне достаточные для предотвращения заражения меры игнорируются целым кругом населения.