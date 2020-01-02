https://static.news.ru/photo/78729ee0-2d2c-11ea-9d57-fa163e074e61_660.jpg Фото: uvideno_v_tveri/vk.com

Хлопок бытового газа произошёл в одном из жилых домов в Твери. В результате пострадали два человека.

В настоящее время они находятся в областной клинической больнице. Из дома эвакуировано 52 человека. Они временно размещены в здании школы.

О произошедшем доложено губернатору Тверской области Игорю Рудене. Он распорядился принять все необходимые меры для оказания помощи жильцам дома.

Обстоятельства инцидента выясняет комиссия по чрезвычайным ситуациям, в состав которой входят представители областных министерств энергетики и ЖКХ, здравоохранения, строительства, а также городской администрации, сообщает Tvernews.

Ранее NEWS.ru писал, что газ взорвался в одном из домов в Тюмени. Два человека погибли и ещё трое получили ранения.