Хлопок бытового газа произошёл в одном из жилых домов в Твери. В результате пострадали два человека.
В настоящее время они находятся в областной клинической больнице. Из дома эвакуировано 52 человека. Они временно размещены в здании школы.
О произошедшем доложено губернатору Тверской области Игорю Рудене. Он распорядился принять все необходимые меры для оказания помощи жильцам дома.
Обстоятельства инцидента выясняет комиссия по чрезвычайным ситуациям, в состав которой входят представители областных министерств энергетики и ЖКХ, здравоохранения, строительства, а также городской администрации,
Ранее NEWS.ru писал, что газ взорвался в одном из домов в Тюмени. Два человека погибли и ещё трое получили ранения.
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