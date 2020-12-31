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Происшествия

Два человека погибли в ДТП с участием машины скорой в Кабардино-Балкарии

13:49, 02 января 2021 173
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с машиной скорой помощи в Баксанском районе Кабардино-Балкарии.

В результате ДТП два человека погибли, трое получили травмы разной степени тяжести, сообщает республиканское МВД. Авария произошла 1 января на участке трассы «Кавказ» между населёнными пунктами Псычох и Куба-Таба. Машина скорой помощи перевозила беременную женщину на позднем сроке.

Водитель и пассажир иномарки (мужчины в возрасте 40 и 27 лет) получили повреждения, несовместимые с жизнью. Троих пассажиров машины скорой (фельдшера, беременную женщину и её родственницу) доставили в больницу, шофёр не пострадал.

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд иномарки на полосу встречного движения, допущенный водителем из-за тумана, передаёт РИА Новости.

Вечером 1 января неподалеку от Луховиц в Московской области автомобиль Ford Focus, выехав на встречную полосу, врезался в грузовик Volvo с полуприцепом. Как писал NEWS.ru, на месте происшествия от полученных травм скончался 60-летний водитель легковой машины и семилетняя девочка. Утром 2 января в больнице умерла супруга водителя. Пострадали водитель грузовика и четырёхлетняя сестра погибшей девочки. Последняя госпитализирована с тяжёлыми травмами.

 
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