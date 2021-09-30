Два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта во Франции

В результате крушения легкомоторного самолёта во французском департаменте Дром погибли два человека. Об этом сообщает газета Dauphiné Libéré со ссылкой на префектуру департамента.
Инцидент
Крушение произошло недалеко от аэродрома Сен-Рамбер-д'Альбон.
Пока неизвестно, произошла катастрофа при взлёте или посадке. На месте происшествия работают пожарные и полиция.
Ранее сообщалось о том, что самолёт Ан-26 потерпел крушение в районе заповедника в 38 км от Хабаровска. На его борту находились шесть членов экипажа. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.