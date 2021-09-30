Два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта во Франции

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В результате крушения легкомоторного самолёта во французском департаменте Дром погибли два человека. Об этом сообщает газета Dauphiné Libéré со ссылкой на префектуру департамента.

Инцидент произошёл вечером 30 сентября. Сверхлёгкий летательный аппарат разбился в коммуне Альбон на севере департамента. Два человека погибли.

Крушение произошло недалеко от аэродрома Сен-Рамбер-д'Альбон.

Пока неизвестно, произошла катастрофа при взлёте или посадке. На месте происшествия работают пожарные и полиция.

Ранее сообщалось о том, что самолёт Ан-26 потерпел крушение в районе заповедника в 38 км от Хабаровска. На его борту находились шесть членов экипажа. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.