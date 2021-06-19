Два автобуса с детьми столкнулись под Краснодаром

https://static.news.ru/photo/9cc8e05e-d269-11eb-8d07-96000091f725_660.jpg Фото: МЧС России/ТАСС

Два автобуса, перевозившие детей, столкнулись в Краснодарском крае после того, как у одного из них отказали тормоза. Об этом пишет «Подъём» со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Водитель и 15 детей доставлены в больницу для осмотра. Остальные пассажиры продолжили движение в колонне на других автобусах, которые были оперативно предоставлены детским центром, — сказали в ведомстве.

На момент ДТП в автобусах находилось 62 ребёнка, два водителя и два сопровождающих. По предварительным данным, автобусы везли детей в лагеря, двигаясь в колонне, однако у одного из них отказали тормоза.

В результате произошло столкновение с последующим воспламенением. На месте работают сотрудники МВД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пожар был потушен.

Ранее в Краснодарском крае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, пострадали семь человек.