ДТП в Волгоградской области унесло жизни четырёх человек

https://static.news.ru/photo/1459753a-d4bd-11ea-b588-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При лобовом столкновении двух автомобилей в Волгоградской области погибли четыре человека и один пострадал.

Об этом РИА Новости сообщили в ГУ МВД по региону. По данным ведомства, ДТП произошло около 14:00 по местному времени (13:00 мск) в Михайловском районе. Столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2111. Погибли оба водителя и пассажиры, кроме ребёнка возрастом примерно 3-4 года, находившегося в ВАЗе. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

31 июля крупное ДТП произошло в Крыму. Как писал NEWS.ru, в районе села Русаковка на трассе «Таврида» микроавтобус Mercedes Sprinter, следовавший из Краснодара в Севастополь, столкнулся с грузовиком КамАЗ. Водитель микроавтобуса был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха. Предполагается, что мужчина уснул за рулём, что и стало причиной аварии. В результате ДТП девять человек погибли, десять — получили травмы различной степени тяжести.