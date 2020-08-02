ДТП в Волгоградской области унесло жизни четырёх человек

При лобовом столкновении двух автомобилей в Волгоградской области погибли четыре человека и один пострадал.
Об этом РИА Новости
31 июля крупное ДТП произошло в Крыму. Как писал NEWS.ru, в районе села Русаковка на трассе «Таврида» микроавтобус Mercedes Sprinter, следовавший из Краснодара в Севастополь, столкнулся с грузовиком КамАЗ. Водитель микроавтобуса был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха. Предполагается, что мужчина уснул за рулём, что и стало причиной аварии. В результате ДТП девять человек погибли, десять — получили травмы различной степени тяжести.
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