https://static.news.ru/photo/487f2c64-2d52-11ea-b503-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два человека погибли и четверо пострадали в результате аварии на трассе Барнаул — Бийск в Алтайском крае.

По данным регионального МВД, автомобиль Toyota столкнулся с машиной Honda.

Водитель Toyota и пассажир-женщина погибли на месте. В Honda находилась семья из четырёх человек, двое из которых дети. Им оказывается медицинская помощь, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства и причины аварии, а также личность погибшей женщины устанавливаются.

Ранее NEWS.ru писал, что семь человек, включая 12-летнего ребёнка, пострадали в результате дорожной аварии в подмосковном Красногорске. Все они направлены в местную больницу. ДТП произошло на Путилковском шоссе. Столкнулись два маршрутных такси. Предполагается, что водители транспортных средств не справились с управлением. Обстоятельства аварии уточняются сотрудниками ГИБДД.