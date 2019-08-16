Массовая авария произошла в Рязанской области. На мосту через реку Ока на 68-м километре трассы Спас-Клепики — Рязань столкнулись пять автомобилей.
По данным пресс-службы регионального УМВД, жертвой ДТП стал один человек. Ещё пятеро пострадали.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего, передаёт «
Ранее News.ru писал, что Следственный комитет проводит проверку по факту ДТП в Перми, в результате которого один человек погиб и 22 пострадали. Специалисты осматривают место происшествия и пытаются выяснить, не были ли нарушены требования безопасности при перевозке пассажиров.