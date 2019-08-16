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Следственный комитет проводит проверку по факту ДТП в Перми, в результате которого один человек погиб и 22 пострадали.

Специалисты осматривают место происшествия и пытаются выяснить, не были ли нарушены требования безопасности при перевозке пассажиров. Изымается и анализируется документация, регламентирующая техническое состояние автобуса. По результатам проверки будет принято соответствующее...