ДТП с рейсовым автобусом произошло в Архангельской области

https://static.news.ru/photo/5efc332c-7584-11ea-a8ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один человек погиб в результате ДТП на 473-м километре автодороги Урень — Шарья — Никольск — Котлас в Архангельской области с участием рейсового автобуса.

Об этом сообщает региональное управление ГИБДД. По его данным, в результате потери водителем автобуса контроля над управлением машина совершила съезд в кювет.

В результате ДТП один пассажир от полученных травм скончался на месте, ещё двое госпитализированы. Водитель в тяжёлом состоянии также направлен в больницу, — говорится в сообщении.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ДТП с участием 40 автомобилей произошло в Тульской области, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.