ДТП с рейсовым автобусом произошло в Архангельской области

Один человек погиб в результате ДТП на 473-м километре автодороги Урень — Шарья — Никольск — Котлас в Архангельской области с участием рейсового автобуса.
Об этом сообщает региональное управление ГИБДД. По его данным, в результате потери водителем автобуса контроля над управлением машина совершила съезд в кювет.
В результате ДТП один пассажир от полученных травм скончался на месте, ещё двое госпитализированы. Водитель в тяжёлом состоянии также направлен в больницу, — говорится в сообщении.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося,
Ранее NEWS.ru писал о том, что ДТП с участием 40 автомобилей произошло в Тульской области, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
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