ДТП с каршеринговым авто в Петербурге попало на видео

https://static.news.ru/photo/68bad476-614d-11eb-8584-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Каршеринговый автомобиль угодил в аварию в ночь на 28 января на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Происшествие произошло на пересечении Большого проспекта и 8-й линии. В распоряжении Пятого канала оказалась видеозапись инцидента.

В результате безрассудных действий водителя, который не стал притормаживать перед препятствием, машина выехала на «островок безопасности» и столкнулась с ограждением. Автомобиль взлетел в воздух и перевернулся. Машина зацепилась колесом за светофор и сбила часть ограждения и несколько дорожных знаков.

О пострадавших в ДТП данных пока нет.

Ранее NEWS.ru писал, что девять человек пострадали в аварии с рейсовым автобусом в подмосковном городе Электросталь. Всех пострадавших осмотрели медики скорой помощи, в автобусе было 20 человек. Водитель объяснил, что машину занесло и он не смог справиться с управлением.