Дом в Ногинске после взрыва газа могут восстановить

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что здание в Ногинске подлежит восстановлению после взрыва газа. Его слова приводит ТАСС. При этом ранее в администрации Богородского городского округа Московской области не исключили расселение повреждённого дома.

Дом, предварительно, подлежит восстановлению, завтра в 12:00 будет заключение «Струн» (диагностический комплекс. — NEWS.ru), — сказал Хромушин в ходе собрания с жителями обвалившегося после взрыва дома.

Основной версией взрыва в жилом доме в подмосковном Ногинске является утечка бытового газа, говорил журналистам вице-губернатор.

Напомним, что ЧП произошло в доме № 9а по улице 28 Июня 1906 года. Примечательно, что последняя плановая проверка газового оборудования в этом доме проводилась в конце мая. Нарушений выявлено не было. В то же время жительница дома рассказала, что обращалась в газовую службу 8 августа. Она жаловалась на запах газа в подъезде и непонятный шум.

Ранее стало известно, что после взрыва в Ногинске без вести пропавшими числятся шесть жильцов дома. Судьба троих взрослых и ребёнка, о поисках которых сообщалось ранее, остаётся неизвестной.