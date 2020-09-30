Дочь актёра Конкина попала на камеры с бутылкой вина перед своей смертью

София Конкина, дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина, за несколько минут перед своей гибелью попала на камеры видеонаблюдения в магазине.
Снимок с камеры показывает, как девушка с бутылкой вина в руках выходит через стеклянные двери торговой точки,
По данным следствия, 22 сентября из фитнес-центра в Москве Софию Конкину доставили в больницу с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». Несмотря на оказанную медпомощь, она скончалась.
Как сообщал NEWS.ru, в моче погибшей дочери заслуженного артиста России Владимира Конкина Софии обнаружена критическая доза алкоголя, почти три промилле, и следы сильного седативного препарата — диазепама.
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