Дочь актёра Конкина попала на камеры с бутылкой вина перед своей смертью

https://static.news.ru/photo/bff21ab6-0319-11eb-b40e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

София Конкина, дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина, за несколько минут перед своей гибелью попала на камеры видеонаблюдения в магазине.

Снимок с камеры показывает, как девушка с бутылкой вина в руках выходит через стеклянные двери торговой точки, сообщает 5-tv.ru. По информации портала, это произошло за 10 минут до того, как девушка пришла в фитнес-клуб, где позже было обнаружено её тело.

По данным следствия, 22 сентября из фитнес-центра в Москве Софию Конкину доставили в больницу с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». Несмотря на оказанную медпомощь, она скончалась.

Как сообщал NEWS.ru, в моче погибшей дочери заслуженного артиста России Владимира Конкина Софии обнаружена критическая доза алкоголя, почти три промилле, и следы сильного седативного препарата — диазепама.