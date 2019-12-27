https://static.news.ru/photo/cfae9a12-2906-11ea-974a-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН "Москва"/global look press

Родственники ищут специалиста ультразвуковой диагностики, который исчез вместе со своим медицинским оборудованием.

Александр Терпугов, врач одного из мытищинских медицинских центров, не появлялся дома с 22 декабря — в этот день, его день рождения, мужчина находился дома один, у него был выходной. Так как вместе с врачом пропали его личный аппарат УЗИ и автомобиль, мать Терпугова сначала решила, что сын поехал на выезд по своей второй работе, передаёт «Подмосковье сегодня».

Когда родственники поняли, что мужчина исчез, они обратились в полицию и во второй медцентр, где принимал доктор, чтобы узнать, поступали ли от пациентов вызовы на дом, но в учреждении отказались давать такую информацию, сославшись на медицинскую тайну. Мать доктора рассказала, что сын подрабатывал и в такси — он взял аппарат УЗИ в кредит и ему нужны были деньги.

Александр Терпугов водит белый с жёлтой полосой автомобиль «Хендай Солярис» с госномером А763СС750.

Как писал NEWS.ru ранее, родственники Сергея Теплоухова, который не вернулся домой после вахты на Ямале, считают, что он мог попасть в рабство, а полиция бездействует. Семья Теплоухова обратилась за помощью к Первому каналу в программу «Мужское/Женское». В обращении они также рассказали, что полицейские приняли заявление о пропаже, но по необъяснимым причинам бездействуют.