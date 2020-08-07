Происшествия

Девять человек пострадали при ДТП с автобусом в Курганской области

17:43, 07 августа 2020 20
Фото: МЧС по Курганской области

В Курганской области произошло ДТП с участием автобуса. В результате происшествия пострадали девять человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В 15.37 поступило сообщение о ДТП автобуса сообщением Тюмень — Крым и фурой, гружённой зерном,цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что от удара у автобуса заклинило двигатель. 

Как писал NEWS.ru, глава муниципального округа в Дагестане «Бежтинский участок» Гусейн Хайбулаев сообщил о ДТП на территории республики. В результате происшествия травмы получили 11 человек.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях