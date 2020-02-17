Детские сады эвакуируют во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске. Во Владивостоке сообщения о заминировании получили 10 детских садов.
С связи со снежным циклоном детей в учреждениях меньше, чем обычно, все они размещены в соседних детсадах,
В Хабаровске эвакуированы 29 детсадов, вывести пришлось 5,6 тыс. детей. Детей на время проверки разместят в соседних зданиях. Родители оповещены о случившемся, их просят забрать детей.
В Комсомольске-на-Амуре сообщения о бомбе поступили во все детсады. Такое пришло и на местное телевидение — ГТРК «Дальневосточная». Из дошкольных учреждений эвакуированы 15 тыс. детей и сотрудников.
В Благовещенске эвакуированы дети из пяти детсадов. На месте работают оперативные службы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что спецслужбы в понедельник, 10 февраля, проверяли очередные сообщения о минировании объектов в Москве. На этот раз их более 350, это суды, школы, станции метро, больницы и даже Храм Христа Спасителя.
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