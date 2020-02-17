https://static.news.ru/photo/fddca934-5132-11ea-a841-fa163e074e61_660.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

Детские сады эвакуируют во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске. Во Владивостоке сообщения о заминировании получили 10 детских садов.

С связи со снежным циклоном детей в учреждениях меньше, чем обычно, все они размещены в соседних детсадах, пишет «Интерфакс-Дальний Восток».

В Хабаровске эвакуированы 29 детсадов, вывести пришлось 5,6 тыс. детей. Детей на время проверки разместят в соседних зданиях. Родители оповещены о случившемся, их просят забрать детей.

В Комсомольске-на-Амуре сообщения о бомбе поступили во все детсады. Такое пришло и на местное телевидение — ГТРК «Дальневосточная». Из дошкольных учреждений эвакуированы 15 тыс. детей и сотрудников.

В Благовещенске эвакуированы дети из пяти детсадов. На месте работают оперативные службы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спецслужбы в понедельник, 10 февраля, проверяли очередные сообщения о минировании объектов в Москве. На этот раз их более 350, это суды, школы, станции метро, больницы и даже Храм Христа Спасителя.