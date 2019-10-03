https://static.news.ru/photo/d9a56d00-e669-11e9-b5ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Амурской области закрыли на карантин детский сад, в котором произошла вспышка кишечной инфекции. Роспотребнадзор региона проводит эпидемиологическое расследование по факту заражения детей.

Как сообщается на сайте ведомства, вспышка инфекционного заболевания случилась в детском саду № 7 города Завитинска. Как считают специалисты, инфекция быстро распространилась из-за того, что не была проведена «своевременная изоляция источника».

Всего, по последним данным, заболели 19 детей. По данному факту областная прокуратура проводит проверку.

Как ранее писал News.ru, в Санкт-Петербурге 21 учащийся школы № 508 заразились кишечной инфекцией. Шестеро детей до сих пор находятся в больницах. При проверке Роспотребнадзор выявил нарушения при проведении уборки и дезинфекции учебных классов и пищеблока.