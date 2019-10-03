В Амурской области закрыли на карантин детский сад, в котором произошла вспышка кишечной инфекции. Роспотребнадзор региона проводит эпидемиологическое расследование по факту заражения детей.
Как сообщается на
Всего, по последним данным, заболели 19 детей. По данному факту областная прокуратура проводит проверку.
Как ранее писал News.ru, в Санкт-Петербурге 21 учащийся школы № 508 заразились кишечной инфекцией. Шестеро детей до сих пор находятся в больницах. При проверке Роспотребнадзор выявил нарушения при проведении уборки и дезинфекции учебных классов и пищеблока.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен