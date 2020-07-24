Происшествия

Данные клиентов Альфа-Банка выставили на продажу в Даркнете

15:57, 24 июля 2020 125
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Даркнете выставили на продажу базы данных клиентов ряда российских банков. Продавец предоставил журналистам тестовый фрагмент файла. В нём оказалась персональная информация клиентов Альфа-Банка, которую удалось подтвердить.

Как сообщают «Известия», в предоставленном скриншоте содержатся ФИО, город проживания, мобильный телефон гражданина, а также баланс счёта и дата обновления документа. При совершении переводов через Систему быстрых платежей по номеру телефона можно увидеть имя и отчество адресата и первую букву фамилии. Так, журналистам удалось подтвердить десять из десяти произвольно выбранных записей. Клиенты банка, до которых удалось дозвониться и которые согласились отвечать на вопросы, подтвердили актуальность баланса.

Продавец не уточнил изданию, какой объём записей у него на руках, но заверил, что готов выгружать по пять тысяч строк с информацией в неделю.

В Альфа-Банке подтвердили, что знают об утечке. По данным пресс-службы, речь идёт о данных нескольких десятков клиентов, при этом часть информации уже неактуальна. Сейчас проводится расследование инцидента. В кредитной организации уверяют, что деньги клиентов находятся в безопасности. Имеющаяся у мошенников информация не позволяет получить доступ к счетам. Там также подчеркнули, что исходя из формата данных, утечка произошла не из внутренних систем банка. Однако опрошенные изданием эксперты считают, что данные утекли через инсайдеров.

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