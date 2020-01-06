Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. По последним данным, на борту находилось 176 человек. Все они погибли. Что известно к этому часу в материале NEWS.ru.

Рейс вылетел из Тегерана в Киев в 5:15 утра по местному времени (4:45 по Москве). Согласно данным сервиса Flightradar24 , последняя информация о местоположении самолета была получена в районе города Паранд, расположенного вблизи Тегерана. Глава МИД Украины Вадим Пристайко в своем твиттере сообщил , что среди погибших 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, а также граждане Украины, Швеции, Германии, Великобритании и Афганистана. В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что на борту Boeing находились 11 украинцев: девять членов экипажа и два пассажира. Страна.ua приводит имена членов экипажа: Сергей Хоменко, Катерина Статник, Мария Микитюк, Валерия Овчарук, Владимир Гапоненко, Юлия Сологуб, Алексей Наумкин, Игорь Матков, Денис Лыхно. Также, по данным издания, среди пассажиров была гражданка Украины Ольга Кобюк и директор авиакомпании ООО «Скайавиатранс» Елена Малахова. Принадлежащей ей Ил-76 разбомбили 5 августа 2019 года в ливийском городе Мисурата. По официальной версии, самолет вез гуманитарный груз из Анкары.

Российское посольство в Иране сообщило, что граждан РФ не было на борту разбившегося самолета. По предварительной информации, большая часть погибших — студенты из Канады, которые отдыхали во время Рождественских каникул в Иране и возвращались на учёбу.

Причины крушения в настоящий момент неизвестны. Незадолго до катастрофы, Иран начал наносить авиаудары по военным базам США в Ираке. 8 января посольство Украины в Тегеране исправило свое сообщение в Facebook. Изначально в нем говорилось о том, что версия теракта исключена. В измененном сообщении этой информации нет.

Евгений Дыхне eugenedihne/facebook.com

Также известно, что оба «черных ящика» разбившегося самолета были обнаружены . Об этом сообщило управление гражданской авиации Ирана. Генеральная прокуратура Украины в связи с трагедией возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей».

Президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне заявил «Интерфакс» , что «воздушное судно было исправно».

Мы гарантируем исправность наших самолетов и высокую квалификацию наших экипажей, — сказал Дыхне.

Сразу после известий о трагедии в СМИ, несколько авиакомпаний объявили, что будут избегать воздушного пространства Ирана. Согласно CNBC , о приостановке полётов сообщили Singapore Airlines, China Airlines, Lufthansa, а также Malaysia Airlines. Ещё две авиакомпании — Emirates и Flydubai — приостановили полёты в Багдад. Bloomberg , сообщает, что маршруты также изменили Air Canada и Srilankan Airlines, чтобы избежать полётов над исламской республикой. Reuters пишет, что рейсы Урумчи — Тегеран отменила China Southern Airlines. Согласно CNN , над Ираном и Ираком приостановила полеты Air France.

«Ведомости» сообщают, что Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не совершать полёты в воздушном пространстве Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. Проходящие над Ираном маршруты поменяли также «Уральские авиалинии» и S7, передает ТАСС . По данным РИА Новости , Украина приостановила все полёты над Ираном до выяснения причин авиакатастрофы.