Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. По последним данным, на борту находилось 176 человек. Все они погибли. Что известно к этому часу в материале NEWS.ru.
Рейс вылетел из Тегерана в Киев в 5:15 утра по местному времени (4:45 по Москве). Согласно данным сервиса Flightradar24, последняя информация о местоположении самолета была получена в районе города Паранд, расположенного вблизи Тегерана. Глава МИД Украины Вадим Пристайко в своем твиттере сообщил, что среди погибших 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, а также граждане Украины, Швеции, Германии, Великобритании и Афганистана. В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что на борту Boeing находились 11 украинцев: девять членов экипажа и два пассажира. Страна.ua приводит имена членов экипажа: Сергей Хоменко, Катерина Статник, Мария Микитюк, Валерия Овчарук, Владимир Гапоненко, Юлия Сологуб, Алексей Наумкин, Игорь Матков, Денис Лыхно. Также, по данным издания, среди пассажиров была гражданка Украины Ольга Кобюк и директор авиакомпании ООО «Скайавиатранс» Елена Малахова. Принадлежащей ей Ил-76 разбомбили 5 августа 2019 года в ливийском городе Мисурата. По официальной версии, самолет вез гуманитарный груз из Анкары.
Российское посольство в Иране сообщило, что граждан РФ не было на борту разбившегося самолета. По предварительной информации, большая часть погибших — студенты из Канады, которые отдыхали во время Рождественских каникул в Иране и возвращались на учёбу.
Причины крушения в настоящий момент неизвестны. Незадолго до катастрофы, Иран начал наносить авиаудары по военным базам США в Ираке. 8 января посольство Украины в Тегеране исправило свое сообщение в Facebook. Изначально в нем говорилось о том, что версия теракта исключена. В измененном сообщении этой информации нет.
Евгений Дыхне eugenedihne/facebook.com
Также известно, что оба «черных ящика» разбившегося самолета были обнаружены. Об этом сообщило управление гражданской авиации Ирана. Генеральная прокуратура Украины в связи с трагедией возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей».
Президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне заявил «Интерфакс», что «воздушное судно было исправно».
Мы гарантируем исправность наших самолетов и высокую квалификацию наших экипажей, — сказал Дыхне.
Сразу после известий о трагедии в СМИ, несколько авиакомпаний объявили, что будут избегать воздушного пространства Ирана. Согласно CNBC, о приостановке полётов сообщили Singapore Airlines, China Airlines, Lufthansa, а также Malaysia Airlines. Ещё две авиакомпании — Emirates и Flydubai — приостановили полёты в Багдад. Bloomberg, сообщает, что маршруты также изменили Air Canada и Srilankan Airlines, чтобы избежать полётов над исламской республикой. Reuters пишет, что рейсы Урумчи — Тегеран отменила China Southern Airlines. Согласно CNN, над Ираном и Ираком приостановила полеты Air France.
«Ведомости» сообщают, что Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не совершать полёты в воздушном пространстве Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. Проходящие над Ираном маршруты поменяли также «Уральские авиалинии» и S7, передает ТАСС. По данным РИА Новости, Украина приостановила все полёты над Ираном до выяснения причин авиакатастрофы.
Президент России Владимир Путин направил телеграмму своему коллеге Владимиру Зеленскому, сообщает ТАСС. Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского самолета. Президент России также направил телеграмму лидеру Ирана Хасану Роухани. В ней он выразил соболезнования в связи с гибелью граждан исламской республики и ряда других стран в авиакатастрофе. NEWS.ru будет продолжать следить за развитием событий.