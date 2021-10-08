Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье возросло до 32

Суррогатным алкоголем в Оренбургской области, по последним данным, отравились 64 человека, из них 32 скончались, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство. Следователи возбудили пять уголовных дел.

Число поступивших в больницы с отравлением суррогатом возросло до 64, из них 32 умерли, — сообщили в правительстве региона.

Следователи задержали девять человек, причастных к продаже и производству суррогата, часть из них арестованы на два месяца.

На складах в Орске найдены бочки со спиртосодержащей жидкостью, а из некоторых точек продаж изъяли бутылки с алкоголем, в которых был обнаружен метанол.

Как заявил президент Союза алкогольной продукции Игорь Косарев, метанол, ставший причиной массового отравления, является чистым ядом. При этом по внешним и вкусовым качествам он идентичен этиловому спирту, который используется при приготовлении алкогольной продукции. Покупая нелегальный алкоголь, человек должен быть готов ко всему, в том числе и к смерти в течение получаса, предупредил Косарев.