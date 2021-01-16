Число жертв крушения сухогруза у берегов Турции выросло до четырёх человек

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По последним данным, жертвами крушения сухогруза «Арвин» у черноморского побережья Турции стали четыре человека. Об этом сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

По его словам, спасены шесть человек, из воды извлечены тела четырёх погибших. Гюнер пояснил, что в плохую погоду спасателям сложно проводить поисковую операцию. Также он сообщил, что судно шло не под российским флагом, как сообщалось изначально.

Мы говорили, что на судне был флаг России, но затем выяснили, что оно шло под флагом Палау. «Арвин» пытался пристать в порту «Бартын», чтобы переждать непогоду во время транспортировки грузов из Грузии в Болгарию, — сообщил Гюнер.