Число погибших в результате давки во время церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани выросло.
Ранее сообщалось, что в давке в иранском городе Кармане погибло 50 человек и около 200 получили травмы разной степени тяжести. Церемония прощания началась утром 7 января, из-за большого количества желающих проститься с генералом, похороны были отложены,
Как уже писал NEWS.ru, генерал, возглавлявший спецподразделение «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции, погиб в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада. Позже свою причастность к ракетной атаке подтвердили США. Официальный Тегеран в свою очередь назвал атаку «актом международного терроризма» и пообещал отомстить Штатам.
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