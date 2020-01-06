https://static.news.ru/photo/d16cdb42-31a4-11ea-b359-fa163e074e61_660.jpg Фото: nieyunpeng/Xinhua/Global Look Press

Число погибших в результате давки во время церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани выросло.

Ранее сообщалось, что в давке в иранском городе Кармане погибло 50 человек и около 200 получили травмы разной степени тяжести. Церемония прощания началась утром 7 января, из-за большого количества желающих проститься с генералом, похороны были отложены, передаёт Al-Jazeera.

Как уже писал NEWS.ru, генерал, возглавлявший спецподразделение «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции, погиб в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада. Позже свою причастность к ракетной атаке подтвердили США. Официальный Тегеран в свою очередь назвал атаку «актом международного терроризма» и пообещал отомстить Штатам.