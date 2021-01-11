Число пострадавших в ДТП с военными возросло до 24 человек

https://static.news.ru/photo/eb167572-5416-11eb-be9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Военная Панорама/vk.com

В результате столкновения грузового автомобиля с военными автобусами в Подмосковье пострадали 24 человека. Все они госпитализированы.

Об этом источник в экстренных службах рассказал «Интерфаксу». Он также уточнил, что в автобусах ехали солдаты-срочники и четыре офицера. Ранее сообщалось, что пострадавших в аварии не менее десяти.

В правительстве Подмосковья отметили, что на месте происшествия работают бригады областной станции скорой помощи, Центра медицины катастроф, а также привлечена санитарная авиация. Там также добавили, что информация по состоянию пострадавших уточняется, сообщает РИА Новости.

В областном главке МВД заявили, что в результате аварии травмы различной степени тяжести получили 15 человек.

Как писал NEWS.ru, столкновение четырёх военных автобусов и грузовика произошло в Красногорске на федеральной трассе М-9 «Балтия» на повороте на деревню Глухово. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, ехавшего в попутном направлении, не справился с управлением. В результате погибли четверо военных и ещё ряд пострадали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.