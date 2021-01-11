Названа причина смертельного ДТП с военными под Москвой

https://static.news.ru/photo/e28e7118-5414-11eb-8171-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергиев Посад Life/vk.com

Водитель гражданского грузовика не справился с управлением и въехал в колонну с военными автобусами в Подмосковье, в результате чего погибли четверо военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

По предварительным данным, водитель гражданского большегрузного автомобиля, ехавший в попутном направлении, не справился с управлением и въехал в один из автобусов ПАЗ воинской автоколонны, — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Четыре человека погибли и ещё шестеро пострадали в крупном ДТП с участием военных автобусов в Московской области. Авария случилась в Красногорске на федеральной трассе М-9 «Балтия» на повороте на деревню Глухово. В результате столкновения четырёх военных автобусов и грузовика пострадали не менее десяти человек, сообщили в экстренных службах.

В настоящее время выясняются подробности аварии.

Ранее столкновение четырёх машин в Чувашии привело к гибели двоих детей и двоих взрослых. Об этом сообщила прокуратура республики. В инциденте участвовали два легковых и два грузовых автомобиля. Авария произошла 10 января недалеко от села Янгильдино Козловского района. По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением, задел грузовик Scania, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с КамАЗом. При этом автомобиль Lada не смог уйти от столкновения с одним из грузовиков. Жертвами аварии стали четыре человека, находившиеся в салоне Chevrolet, в том числе две несовершеннолетние девочки. Ещё один ребёнок выжил, его направили в медучреждение, писал NEWS.ru.