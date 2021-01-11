Видео с места смертельного ДТП с участием военных под Москвой попало в Сеть

https://static.news.ru/photo/075955d4-5411-11eb-ab97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минимум четыре человека погибли и ещё шестеро пострадали в крупном ДТП с участием военных автобусов в Московской области.

Авария случилась в Красногорске на федеральной трассе М-9 «Балтия» на повороте на деревню Глухово. В результате столкновения четырёх военных автобусов и грузовика пострадали не менее десяти человек, сообщили в экстренных службах.

По предварительным данным, в результате аварии погибли четверо. В настоящее время выясняются подробности аварии. Первые кадры с места ДТП опубликовал Пятый канал.

Ранее столкновение четырёх машин в Чувашии привело к гибели двоих детей и двоих взрослых. Об этом сообщила прокуратура республики. В инциденте участвовали два легковых и два грузовых автомобиля. Авария произошла 10 января недалеко от села Янгильдино Козловского района. По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением, задел грузовик Scania, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с КамАЗом. При этом автомобиль Lada не смог уйти от столкновения с одним из грузовиков. Жертвами аварии стали четыре человека, находившиеся в салоне Chevrolet, в том числе две несовершеннолетние девочки. Ещё один ребёнок выжил, его направили в медучреждение, писал NEWS.ru.