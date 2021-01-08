ДТП в Чувашии унесло жизни четырёх человек

https://static.news.ru/photo/bcf5378a-5346-11eb-a992-fa163e074e61_660.jpg Фото: 21.mchs.gov.ru

Столкновение четырёх машин в Чувашии привело к гибели двоих детей и двоих взрослых. Об этом сообщила прокуратура республики.

В инциденте участвовали два легковых и два грузовых автомобиля. Авария произошла 10 января недалеко от села Янгильдино Козловского района.

По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением, задел грузовик Scania, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с КамАЗом. При этом автомобиль Lada не смог уйти от столкновения с одним из грузовиков.

Жертвами аварии стали четыре человека, находившиеся в салоне Chevrolet, в том числе две несовершеннолетние девочки. Ещё один ребёнок выжил, его направили в медучреждение, сообщает РИА Новости.

Органами полиции организована процессуальная проверка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. По поручению прокурора Чувашии Андрея Фомина проверка постановлена органами прокуратуры на контроль, — сообщили в прокуратуре.

Как ранее писал NEWS.ru, на территории Архангельской области несовершеннолетний, находясь за рулём автомобиля, выехал на запрещающий сигнал светофора, врезался в поезд и скрылся с места происшествия. В салоне он оставил пассажира 2003 года, который скончался от полученных травм.