https://static.news.ru/photo/7d008cc6-be58-11e9-ba6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Утром 14 августа количество пострадавших при взрывах на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края составляет 40 человек.

Во время первых взрывов пострадали 14 человек, один погиб, во время вторых — пострадали 25 человек, сообщает « Интерфакс ».

Как писал News.ru ранее, материальную помощь в органах соцзащиты попросили свыше 1200 человек, пострадавших от взрывов на складе боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации. Выплатить компенсации требуют жители ближайшей к арсеналу деревни Каменка, а также поселений Малый Улуй, Ключи и садового товарищества «Чистый ручей».