Утром 14 августа количество пострадавших при взрывах на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края составляет 40 человек.
Во время первых взрывов пострадали 14 человек, один погиб, во время вторых — пострадали 25 человек, сообщает «
Как писал News.ru ранее, материальную помощь в органах соцзащиты попросили свыше 1200 человек, пострадавших от взрывов на складе боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации. Выплатить компенсации требуют жители ближайшей к арсеналу деревни Каменка, а также поселений Малый Улуй, Ключи и садового товарищества «Чистый ручей».