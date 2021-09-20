Число пострадавших при стрельбе в Пермском вузе выросло до 29

Число пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете увеличилось до 29. Они находятся в городских больницах, сообщает РЕН ТВ.

В тяжёлом состоянии на данный момент находятся восемь человек, накануне их было девять, но одному за ночь стало лучше. Состояние четырёх человек оценивается как средней тяжести, остальные — в удовлетворительном.

Некоторые попали в больницу не от действий стрелка, а выпрыгивая из окон здания. У них зафиксированы травмы и переломы. Одна студентка находится на лечении из-за острой реакции на перенесённый стресс. Ей понадобилась помощь после пережитого.

Стрельба в Пермском университете произошла утром 20 сентября. Студент Тимур Бекмансуров устроил пальбу из ружья по людям. В результате погибли шесть человек, более 20 пострадали. Остановить стрелка смог сотрудник ДПС, прибывший на место происшествия.

Ранее студенты Пермского университета рассказали о преподавателе, который продолжал вести лекцию, несмотря на стрельбу в вузе. Педагога не смутило ничего, он требовал, чтобы студенты продолжали записывать его лекцию.