Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 43 человек

https://static.news.ru/photo/7e865e74-1c06-11eb-9966-fa163e074e61_660.jpg Фото: İzmir/twitter.com

Число жертв землетрясения, случившегося на территории Турции, увеличилось до 43 человек. Об этом свидетельствуют данные агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, обнародованные в воскресенье, 1 ноября.

Ранее сообщалось о гибели 42 человек в результате землетрясения. Как отмечает агентство, число пострадавших граждан выросло до 896.

В настоящее время в Измире на завалах девяти зданий, которые были разрушены при стихийном бедствии, работают спасатели.

Землетрясение произошло на западе Турции 30 октября. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Измир в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. Землетрясение почувствовали и на близлежащих греческих островах, сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. В субботу власти Греции объявили чрезвычайное положение на Самосе на полгода из-за разрушений, вызванных землетрясением. Его жертвами с греческой стороны стали два человека.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Турции Реджеп Эрдоган планирует совершить поездку в пострадавший от сильного землетрясения город Измир на западе страны. Ранее Эрдоган отправился с визитом в город Ван на востоке Турции.