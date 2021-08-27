Число погибших при взрывах в воинской части в Казахстане возросло до 12

Число погибших при пожаре и последующих взрывах боеприпасов на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана возросло до 12. До этого было известно о девяти жертвах. О новых погибших сообщила пресс-служба МЧС Казахстана, передаёт ТАСС.

По уточнённым данным, на месте взрыва в Жамбылской области найдены тела ещё трёх сотрудников, которые погибли при ликвидации последствий взрывов. Личность сотрудников устанавливается, — отметили в МЧС.

Ранее министр обороны Нурлан Ермекбаев выразил готовность в связи со случившимся уйти в отставку. Однако для него сейчас более важна ликвидация последствий взрывов, поле чего он напишет прошение.

Пожар на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Жамбылской области произошёл вечером 26 августа. В результате случилось не менее десяти взрывов. В больницы поступили порядка 90 пострадавших, из них 49 сотрудников МЧС. На утро 27 августа в больницах оставались 27 пострадавших, из них шесть — в тяжёлом состоянии.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием. Жители окрестных населённых пунктов эвакуированы.