Число погибших при обрушении метромоста в Мехико возросло до 27 человек

https://static.news.ru/photo/f3be819a-ace7-11eb-9ff9-96000091f725_660.jpg Фото: Francisco Canedo/XinHua/Global Look Press

Количество погибших при обрушении метромоста в Мехико возросло до 27 человек, сообщает El Universal со ссылкой на заявление главы города Клаудии Шейнбаум.

По её словам, в настоящее время говорить о виновниках трагедии рано.

Мы не можем спекулировать данными, пока не будут ясны результаты расследования, — подчеркнула она.

В настоящее время для пассажиров действует альтернативный маршрут. Согласно последним данным МЧС, число пострадавших достигло 80 человек.

Ранее момент обрушения моста с проходившим по нему поездом в Мехико попал на видео. На кадрах видно, как рушится часть конструкции моста в момент прохода по нему поезда.

Метромост обрушился на юго-западе столицы между станциями «Оливос» и «Тесонко» в понедельник в 22:25 по местному времени (06:25 вторника мск). Мэр города Клаудиа Шейнбаум уточнила в Twitter, что мост обрушился, когда по нему двигался поезд. Об отправке на место аварии специалистов для помощи пострадавшим рассказала Генеральная прокуратура Мехико.