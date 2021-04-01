Чиновника Минпромторга задержали по делу о превышении полномочий

https://static.news.ru/photo/9ae70dfe-9391-11eb-bbed-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При оперативной поддержке сотрудников ФСБ был задержан глава департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павел Серватинский. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Задержание Серватинского произошло 1 апреля. На следующий день стали известны подробности дела о превышении им должностных полномочий. Как выяснилось, Серватинский является подозреваемым по эпизоду о незаконном выделении 13,5 млн руб. компании «Исток» из Кабардино-Балкарии. Чиновник выделил эти деньги, представив их в виде субсидий, которые должны пойти на возмещение затрат на научно-исследовательскую деятельность в 2018 году, якобы произведённых фирмой из КБР.

Как сообщает следствие, Серватинский был в курсе, что при оплате ему были предоставлены поддельные бумаги о работах «Истока». Документы подавались в рамках конкурса, который проводило ведомство. Тот факт, что бумаги были поддельными, установили в ходе встречной проверки.

Серватинскому инкриминируют превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Теперь следствие намерено настаивать на аресте чиновника, пишет «Коммерсант».

Как ранее передавал NEWS.ru, инспектор отдела оперативного контроля ИФНС № 10 Мурат Мурадов, которого арестовали за взятку почти в 1 млн рублей, признал свою вину. Его задержали в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (статья 290 УК РФ). Ещё одним фигурантом дела является находящийся под домашним арестом бизнесмен Даниил Мартинсон.