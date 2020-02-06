https://static.news.ru/photo/9edbee2a-48dd-11ea-9e5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальницу администрации Калининского района. Она получила взятку в размере 7,5 млн рублей. Следственный комитет возбудил против неё уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения, проверяется информация о совершении аналогичных преступлений, — цитируют пресс-службу ведомства «Невские новости».

В обмен на деньги чиновница гарантировала своё покровительство и обещала помочь в заключении государственных контрактов в 2018 году. Взятку она получила около здания администрации Калининского района. На данный момент продолжается расследование уголовного дела.

NEWS.ru ранее сообщал, что следователя Следственного комитета задержали за особо крупную взятку в размере 4,3 млн рублей. В обмен на деньги подозреваемый обещал не привлекать к ответственности фигуранта уголовного дела.