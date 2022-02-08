Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Москве

На Рублёвском шоссе в Москве произошло крупное ДТП. В результате аварии пострадали четыре человека. На место прибыл санитарный вертолёт, сообщает телеканал «Москва 24».

Авария произошла в районе станции метро «Кунцевская». Здесь столкнулись девять легковых автомобилей.

Два человека оказались зажаты в салоне одной из машин. В настоящее время проводится их деблокация, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Движение в районе ДТП затруднено. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Согласно предварительной версии, водитель автомобиля Mercedes, двигаясь в сторону области, не справился с управлением и допустил столкновение с другими автомобилями, рассказали телеканалу РЕН ТВ в столичном управлении ГИБДД. Там также добавили, что один из пострадавших в аварии получил тяжёлые травмы.

Ранее сообщалось, что Киевском шоссе в Новой Москве произошло три ДТП с участием в общей сложности 25 автомобилей. В результате пострадали два человека. Кроме того, движение было на некоторое время заблокировано, что привело к образованию большой пробки.