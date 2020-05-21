Четыре человека погибли в результате пожара под Калугой

https://static.news.ru/photo/3e4f56a6-3be4-11ea-aafb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре человека стали жертвами пожара в жилом доме в Калужской области. Ещё два пострадали, они госпитализированы.

Инцидент произошёл в городе Ермолино Боровского района. Пожар вспыхнул на первом этаже пятиэтажного дома.

Официальный представитель СКР по региону Лилия Мошкова рассказала РИА Новости, что возгорание произошло в квартире, которая считается неблагополучной. Там за неуплату отключены газ и электричество. Она предположила, что хозяева могли жечь свечи, что и привело к пожару.

Представитель СКР уточнила, что в той квартире погибли два человека и ещё двое, проживавшие этажом выше.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Ранее NEWS.ru писал о пожаре в одной из больниц Санкт-Петербурга. В результате погибли шесть человек. Предполагается, что источником возгорания стал аппарат ИВЛ.