Четыре человека погибли в результате пожара под Калугой

Четыре человека стали жертвами пожара в жилом доме в Калужской области. Ещё два пострадали, они госпитализированы.
Инцидент произошёл в городе Ермолино Боровского района. Пожар вспыхнул на первом этаже пятиэтажного дома.
Официальный представитель СКР по региону Лилия Мошкова
Представитель СКР уточнила, что в той квартире погибли два человека и ещё двое, проживавшие этажом выше.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
Ранее NEWS.ru писал о пожаре в одной из больниц Санкт-Петербурга. В результате погибли шесть человек. Предполагается, что источником возгорания стал аппарат ИВЛ.
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