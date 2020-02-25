Четыре человека погибли от отравления угарным газом в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области. Происшествие случилось в многоквартирном доме по ул.Фабричной.
Две мужчин в возрасте 38 и 37 лет найдены в квартире на четвёртом этаже, женщина 59 лет и молодой человек 25 лет — на пятом. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности,
В настоящее время газ в доме отключён, за безопасностью жильцов следят сотрудники МЧС и работники газовой службы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что воспитатель детского приюта и его беременная жена погибли от отравления газом в новом доме в Коломне. По предварительной версии, газ скопился из-за неисправности вытяжки под водонагревателем.
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