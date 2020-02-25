https://static.news.ru/photo/704545f4-575e-11ea-aa3a-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: penza.sledcom.ru

Четыре человека погибли от отравления угарным газом в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области. Происшествие случилось в многоквартирном доме по ул.Фабричной.

Две мужчин в возрасте 38 и 37 лет найдены в квартире на четвёртом этаже, женщина 59 лет и молодой человек 25 лет — на пятом. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СКР по Пензенской области.

В настоящее время газ в доме отключён, за безопасностью жильцов следят сотрудники МЧС и работники газовой службы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что воспитатель детского приюта и его беременная жена погибли от отравления газом в новом доме в Коломне. По предварительной версии, газ скопился из-за неисправности вытяжки под водонагревателем.