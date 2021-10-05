Челябинского судью тяжело ранили во время охоты

В Челябинской области судья получил тяжёлое ранение во время охоты. Он госпитализирован. По факту происшествия проводится проверка, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранение произошло в результате несчастного случая, — отметил он.

По предварительным данным, пострадавшим является председатель Еткульского районного суда Вадим Кинзин.

В Минэкологии региона агентству рассказали, что знают об инциденте. В ведомстве не уточнили, в каком из охотохозяйств он произошёл, а также отметили, что проводится проверка и устанавливаются участники происшествия.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае на охоте погиб полицейский. В него выстрелил из карабина приятель, спутав с диким животным. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали, он дал признательные показания.