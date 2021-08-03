Полицейский погиб во время охоты в Приморье

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В Приморском крае следователи выясняют обстоятельства гибели полицейского. Во время охоты его застрелил приятель, приняв за дикое животное. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошёл 2 августа в селе Смяличи Шкотовского района. Во врем охоты мужчина спутал товарища с диким животным и выстрелили в него из карабина. Пострадавший умер от огнестрельного ранения.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний мужчина, который уже дал признательные показания.

В настоящее время ведётся допрос свидетелей, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Ранее стало известно, что в РФ разрешили охоту на животных из Красной книги.