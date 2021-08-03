Полицейский погиб во время охоты в Приморье

В Приморском крае следователи выясняют обстоятельства гибели полицейского. Во время охоты его застрелил приятель, приняв за дикое животное. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
Инцидент
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний мужчина, который уже дал признательные показания.
В настоящее время ведётся допрос свидетелей, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.
Ранее стало известно, что в РФ разрешили охоту на животных из Красной книги.