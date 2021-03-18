Человек выпал из окна гостиницы в центре Москвы

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В гостинице «Савой» в центре Москвы произошёл инцидент — там из окна третьего этажа выпал молодой человек. К счастью, он остался жив.

Пострадавший находится в сознании. О степени тяжести его состояния не сообщается. В момент происшествия он находился в номере вместе с подругой, которую в данное время опрашивает полиция.

Девушка уверяет, что в момент падения она пыталась удержать молодого человека, однако ей не хватило сил. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства инцидента, передаёт Telegram-канал Baza.

Ранее NEWS.ru писал, что в Новочебоксарке 11-летний школьник упал с 25-го этажа жилого дома на припаркованную внизу «Газель» и выжил. Мальчика доставили в больницу, где он находится в тяжёлом состоянии.