Человек пострадал при пожаре в московской больнице

https://static.news.ru/photo/2527b9c6-3548-11eb-9eae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один человек пострадал при возгорании в реконструируемом корпусе больницы в центре столицы.

По словам источника в медицинских кругах, пожар произошёл на третьем этаже семиэтажного здания в отделении Московского международного онкологического центра, где проводились ремонтные работы.

За медицинской помощью с отравлением продуктами горения обратился еще один человек, — уточнил собеседник ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что два человека погибли при пожаре в реконструируемом корпусе больницы на улице Дурова. Тело одного из них обнаружили пожарные, второй скончался, когда его осматривали врачи.

Возгорание, возникшее утром 3 декабря, потушено. Огонь успел распространиться на площади 100 кв. м. Горели строительные конструкции и бытовки. Пожарные спасли 27 рабочих, которые заняты на реконструкции здания. Причиной случившегося могло стать неосторожное обращение с огнём.