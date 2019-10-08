https://static.news.ru/photo/f764b8c8-ea24-11e9-9c89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Russian Look

Пожар произошёл на восьмом этаже жилого дома по адресу: улица Изюмская, 37, корп. 3 на юго-западе столицы.

Свидетели сообщали о густом чёрном дыме, валящем из окон, на место прибыли пожарные и несколько карет скорой помощи. На данный момент возгорание ликвидировано, один человек, находившийся в квартире, погиб, передаёт источник News.ru в экстренных службах города.

Как писал News.ru ранее, сотрудники МЧС пытаются ликвидировать возгорание на складе хозяйственных товаров в Омске. На месте ЧП работают около 60 человек и 14 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.