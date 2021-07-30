Бывший силовик частично признался в убийстве школьницы под Самарой

Подполковник полиции, обвиняемый в убийстве 15-летней школьницы под Самарой, частично признал вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах следствия.

По данным агентства, основная версия расследования подразумевает , что экс-полицейский сбил девушку на автомобиле, после решил скрыть факт аварии и нанёс ей несколько ударов ножом.

Telegram-канал 112 ранее писал , что подозреваемого зовут Антон Безчетвертев. На допросе 43-летний силовик сообщил, что убил школьницу после того, как сбил её на машине, испугавшись огласки.

Соседи погибшей рассказывают, что ранее видели школьницу вместе с подозреваемым в её убийстве подполковником полиции. Они якобы проживали в одном подъезде. По некоторым данным, девятиклассница могла шантажировать силовика, что расскажет всем об их отношениях, однако в СК эту версию опровергают.

По словам отца погибшей, после убийства дочери у него не осталось никого, потому что ранее от онкологического заболевания у мужчины скончалась супруга.

Ранее управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело на сотрудника МВД, подозреваемого в убийстве 15-летней девочки. Её труп нашли ночью 29 июля с признаками насильственной смерти. Подозреваемого отправили в СИЗО. После случившегося его также уволили из полиции.