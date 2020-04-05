Бывший муж Милены Дейнеги, бизнесмен Евгений Самусенко погиб в Москве

https://static.news.ru/photo/793e6448-7701-11ea-8747-fa163e074e61_660.jpg Евгений Самусенко Фото: samusenko_evgeny/instagram.com

Российский бизнесмен, бывший муж певицы Милены Дейнеги Евгений Самусенко погиб в Москве. Его тело обнаружили в центре столицы, под окнами многоэтажного дома, где он проживал.

Очевидцы происшедшего вызвали скорую помощь, сообщает газета «Комсомольская правда».

Медики не смогли спасти бизнесмена, он скончался от полученных травм. Полиция устанавливает обстоятельства смерти Евгения Самусенко. Ему было 60 лет.

Бывшая супруга Евгения Самусенко Милена Дейнега сообщала о том, что бизнесмен перенёс в 2019 году микроинсульт. Она подтвердила смерть Евгения Самусенко на своей странице в Instagram.

Пара участвовала в различных телешоу. После одного из них, ток-шоу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым, Евгений Самусенко подал в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации с требованиями выплатить ему миллион рублей. Бизнесмен рассказал, что пришёл на программу ради пиара бывшей жены, но сценарий передачи пошёл не по плану и Евгения Самусенко сделали виноватым, писал NEWS.ru ранее.