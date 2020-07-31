Бывший мэр Калининграда Савенко умер в Москве

https://static.news.ru/photo/93b48708-d331-11ea-887c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Чуприн/РИА Новости

Экс-мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в одной из столичных клиник после травмы головы. Бывший чиновник умер на 60-м году жизни в московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Юрий Алексеевич [Савенко] умер, в последние месяцы он находился в больнице в Москве, был в тяжёлом состоянии, — сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Калининградской области Александр Ярошук.

Известно, что Савенко травмировался ещё в январе. Он был госпитализирован в больницу Калининграда, а потом его перевезли на лечение в Москву. Предположительно, ещё до перевода в столицу пациент впал в кому.

Юрий Савенко был главой Калининграда с 1998-го по 2007 год. До 2011 года он являлся депутатом от Калининградской области. В самом конце 2011 года он был назначен руководителем представительства региона в Москве, в этой должности он проработал до 2012 года.

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