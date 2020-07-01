Бутылку на голову девочки в Красногорске выбросили дети с 23-го этажа

https://static.news.ru/photo/f1049e94-bc33-11ea-ad08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковном Красногорске гуляющей с родителями четырёхлетней девочке попали бутылкой в голову. Стеклянную тару выбросили с балкона 23-го этажа в микрорайоне Изумрудные холмы. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Молодая семья гуляла возле дома № 5 по бульвару Космонавтов. В какой-то момент один из жильцов выбросил из окна пакет с мусором. Бутылка из пакета угодила девочке прямо в голову. Пострадавшей девочке сделали операцию, она находится в реанимации.

В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили квартиру, в которой проживает женщина с восьмилетней дочерью и семилетним сыном. Она пояснила, что к её сыну пришли его друзья шести, семи и восьми лет, один из которых выбросил пакет с мусором с балкона общего пользования на 23-м этаже, — цитирует Петрову РИА Новости.

По этому факту полиция проводит проверку. В настоящее время инспекторами установлены все участники произошедшего и их места жительства. Кроме того, свою проверку ведёт прокуратура.

Ранее два 11-летних школьника в Подмосковье сбросили с пятого этажа плитку на голову двухлетней девочки. Малышка несколько дней провела в коме. Сейчас она уже пришла в сознание, но пока не может встать на ноги, писал NEWS.ru.