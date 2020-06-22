Группа хулиганов в Московской области изувечила маленькую девочку

https://static.news.ru/photo/c5c1d82e-b494-11ea-9823-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два 11-летних школьника в Подмосковье сбросили с пятого этажа плитку на голову двухлетней девочки. Малышка несколько дней провела в коме. Сейчас она уже пришла в сознание, но пока не может встать на ноги.

На камерах наружного видеонаблюдения заметно, как два подростка бросали на тротуар фасадную плитку. В это время возле дома гуляла мама пострадавшего ребёнка с дочерью. Осколок плитки попал девочке в голову. Прохожие побежали в подъезд в надежде поймать хулиганов. В это время мать девочки вызывала скорую. Позднее стало известно, что ребёнку понадобилось переливание крови.

Родственники пострадавшей прокомментировали инцидент в разговоре с журналистами. Тётя девочки сказала, что подростки кидали плитку целенаправленно. Женщина понимает, что хулиганы смогут избежать ответственности за свой поступок, потому что они сами дети.

Нормальные ребята должны играть на площадках, а не кидать плитку. Это не первый случай. Женщине попали с балкона кирпичом, в машину попали. Это, возможно, те же дети. Несколько случаев было, — приводит телеканал НТВ слова отца пострадавшей.

Как ранее писал NEWS.ru, следователи выдвинули версию, что в смерти шестилетнего мальчика, тело которого нашли в начале июня на берегу Енисея, может быть виновен 12-летний подросток.